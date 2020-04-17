Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин хочет перейти в «Рому», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 20-летний итальянец желает вернуться на родину и считает переход в английский клуб неудачным. Сообщается, что «Эвертон» хочет сохранить игрока.

На счету Кина 1 гол и 2 результативных передачи в 26 матчах за «Эвертон» в сезоне-2019/20, в основном футболист выходил на поле со скамейки запасных. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 25 миллионов евро. «Эвертон» купил игрока у «Ювентуса» летом 2019 года за 27,5 миллиона евро.