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Мертенс не перейдет в «Ювентус» из-за любви к «Наполи»

Руслан Минаев
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Нападающий Дрис Мертенс не будет подписывать контракт с «Ювентусом» из-за любви к «Наполи», утверждает La Gazzetta dello Sport. 35-летний бельгиец отклонил предложение туринцев с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон.

Мертенс является лучшим бомдардиром «Наполи» со 148 голами. За 9 лет в клубе футболист получил от болельщиков прозвище Чиро, которое является одним из самых распространенных имен в неаполитанской культуре.

В данный момент Мертенс находится в статусе свободного агента. Ранее нападающий не принял предложения «Наполи» о продлении контракта. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказывал, что клуб давал футболисту контракт с окладом в 4,5 миллиона евро.

Помимо «Ювентуса» интерес к Мертенсу проявляли «Лацио» и «Интер».

Дрис Мертенс
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Наполи
ФК Ювентус
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13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
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 - : -
13.08 21:45
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 - : -
14.08 19:30
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14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
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