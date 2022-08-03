Мертенс не перейдет в «Ювентус» из-за любви к «Наполи»

Нападающий Дрис Мертенс не будет подписывать контракт с «Ювентусом» из-за любви к «Наполи», утверждает La Gazzetta dello Sport. 35-летний бельгиец отклонил предложение туринцев с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон.

Мертенс является лучшим бомдардиром «Наполи» со 148 голами. За 9 лет в клубе футболист получил от болельщиков прозвище Чиро, которое является одним из самых распространенных имен в неаполитанской культуре.

В данный момент Мертенс находится в статусе свободного агента. Ранее нападающий не принял предложения «Наполи» о продлении контракта. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказывал, что клуб давал футболисту контракт с окладом в 4,5 миллиона евро.

Помимо «Ювентуса» интерес к Мертенсу проявляли «Лацио» и «Интер».