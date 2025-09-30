Попович назвал Конте великим тренером: «Ловил каждое слово»

Нападающий ЦСКА Матия Попович в интервью «СЭ» рассказал о работе с тренером «Наполи» Антонио Конте.

— В «Наполи» ты работал с Антонио Конте. Какой он человек?

— Хотя играл я в молодежной команде, но Конте привлекал меня к нескольким тренировкам в течение недели, все проходило отлично. Каждый день я подмечал детали в работе ведущих игроков «Наполи», чтобы перенять что-то полезное для своего роста. Ловил каждое слово тренера. Конте — великий специалист, «Наполи» — великий клуб, и там великие игроки.

— Возможно ли сравнить Конте с Челестини? В чем они похожи?

— Думаю, их нельзя сравнить. Не могу.

Попович перешел в «Наполи» из «Партизана» в январе 2024 года. Он не провел ни одного матча за основную команду неаполитанцев. За молодежную команду «Наполи» полузащитник забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах.