Арнаутович рассказал, почему отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович подтвердил, что летом мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» несколько раз пытался подписать меня. Решение остаться в Италии было трудным, потому что моя семья хотела вернуться в Англию. Для меня ясно, что «красные дьяволы» остаются на вершине вселенной, а «Болонья» — нет. Но это нормально. Здесь все спокойно, здесь есть время на себя и никакого стресса», — цитирует Арнаутовича Football Italia.

В нынешнем сезоне серии А 33-летний австриец забил 8 голов в 15 матчах за «Болонью».

Контракт Арнаутовича с «Болоньей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.