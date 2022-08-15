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15 августа, 17:47

Нападающий Белотти поставил «Роме» ультиматум

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Андреа Белотти поставил «Роме» ультиматум: или «джалоросси» подпишут его на этой неделе, или он примет решение перейти в турецкий «Галатасарай» или французскую «Ниццу», сообщает Tuttosport.

28-летний футболист сборной Италии на данный момент является свободным агентом.

Однако римский клуб сможет заключить сделку с игроком только после продажи нападающего Элдора Шомуродова.

В минувшем сезоне 28-летний Белотти провел за «Торино» 22 матча в серии А, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу. Летом он отказался подписывать новый контракт и покинул туринский клуб.

Андреа Белотти
ФК Галатасарай
ФК Ницца
ФК Рома
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Тома Анри

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Симоне Бастони

Симоне Бастони

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Паоло Гильоне

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Луиш Машимиану

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