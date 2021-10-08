Белотти намерен остаться в Италии. Летом игроком интересовался «Зенит»

Форвард «Торино» Андреа Белотти с большой долей вероятности покинет команду. У 27-летнего итальянца по окончании сезона истекает контракт с клубом и он намерен его продлевать.

По данным журналиста Николо Скиры, несмотря на это, нападающий не планирует покинуть итальянский чемпионат Италии. В его услугах уже заинтересован «Интер».

В августе сообщалось, что руководство туринцев предложило 27-летнему итальянцу контракт до 2025 года с зарплатой в 3,2 млн евро. Летом в СМИ появилась информация, что «Зенит» готов заплатить за Белотти 30 млн евро.

В текущем сезоне Белотти провел 3 матча, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.