Белотти намерен остаться в Италии. Летом игроком интересовался «Зенит»
Форвард «Торино» Андреа Белотти с большой долей вероятности покинет команду. У 27-летнего итальянца по окончании сезона истекает контракт с клубом и он намерен его продлевать.
По данным журналиста Николо Скиры, несмотря на это, нападающий не планирует покинуть итальянский чемпионат Италии. В его услугах уже заинтересован «Интер».
В августе сообщалось, что руководство туринцев предложило 27-летнему итальянцу контракт до 2025 года с зарплатой в 3,2 млн евро. Летом в СМИ появилась информация, что «Зенит» готов заплатить за Белотти 30 млн евро.
В текущем сезоне Белотти провел 3 матча, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.
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