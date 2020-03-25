Нани: «Роналду многому научился у меня»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани назвал пять лучших футболистов, с которыми выступал. Он играл также в «Спортинге», «Фенербахче», «Валенсии» и «Лацио».

— В воротах Де Хеа, — цитирует португальца Goal. — Он один из лучших вратарей в мире. Давид — мой хороший друг, но без очков почти ничего не видит.

Деку — один из моих кумиров. Он многому меня научил. Среди защитников выделю Бруну Алвеша. Он очень техничен.

Все эти навыки Криштиану Роналду, быстрые ноги. Он многому научился у меня и знает это (смеется).