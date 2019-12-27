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Намек на «Милан»? О чем говорят красные глаза Ибрагимовича

12:11
Instagram Златана Ибрагимовича.
Instagram Златана Ибрагимовича.
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Нападающий Златан Ибрагимович опубликовал новую фотографию в своем Instagram. На снимке игрок позирует с красными глазами. Ранее сообщалось, что форвард станет игроком «Милана».

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что клуб продолжает переговоры с Ибрагимовичем о трансфере. «Болонья» и «Наполи» отказались от заключения контракта с 38-летним форвардом на правах свободного агента.

Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси». Швед объявил, что не будет продлевать соглашение, которое истекает 31 декабря.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год и стал в составе команды чемпионом Италии.

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