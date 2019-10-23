Наингголан считает, что Конте без ума от его игры

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан признался, что является поклонником работы главного тренера «Интера» Антонио Конте, сообщает DAZN.

31-летний Наингголан выступает за «Кальяри» на правах аренды в текущем сезоне, хавбек принадлежит «Интеру».

— Мне бы хотелось, чтобы меня тренировал Конте, — приводит слова Наингголана DAZN. — Он был просто без ума от моей игры. Антонио рассказал мне об этом во время предсезонной подготовки, но решение, которое потом приняло руководство, не было согласовано с ним. Еще он отметил, что хотел меня видеть в «Челси» (Конте работал с 2016 по 2018 год в лондонском клубе — Прим. «СЭ»). Я всегда ценю таких людей, которые все говорят открыто.