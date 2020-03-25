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Наингголан рассказал о трудностях жены, болеющей раком

19:41
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Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан рассказал о трудностях своей жены Клаудии. Летом прошлого года у нее обнаружили рак.

— Людям, у которых есть другие проблемы, уделяется немного меньше внимания, потому что сейчас только и говорят о коронавирусе, — сказал бельгиец в эфире VIER. — Есть надежда, что ситуация восстановиттся как можно скорее, потому что у нее слабая иммунная система. Поэтому она избегает больниц. Есть списки ожидания, которые определяют, когда вы можете посетить ее.

Я хожу за покупками и могу заразиться. Когда прихожу домой, боюсь, что смогу заразить ее, но я внимателен.

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