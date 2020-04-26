Наингголан рассказал, что хотел бы вернуться в «Рому»
17:55
Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан, арендованный у «Интера», хотел бы вернуться в «Рому».
— Я не хочу обижать фанатов «Интера», но мне было грустно покидать «Рому», — сказал Наингголан в прямом эфире Instagram. — Что касается того, вернусь ли я к римлянам — если условия будут подходящими, я вернусь.
Я провел в Риме прекрасные годы. Это клуб, который любит меня и которому я отдал все. В «Роме» для меня все было так естественно, что я скучаю по всему. Так что посмотрим, дверь всегда открыта.
В текущем сезоне Наингголан провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.