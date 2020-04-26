Наингголан рассказал, что хотел бы вернуться в «Рому»

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан, арендованный у «Интера», хотел бы вернуться в «Рому».

— Я не хочу обижать фанатов «Интера», но мне было грустно покидать «Рому», — сказал Наингголан в прямом эфире Instagram. — Что касается того, вернусь ли я к римлянам — е сли условия будут подходящими, я вернусь.

Я провел в Риме прекрасные годы. Это клуб, который любит меня и которому я отдал все. В «Роме» для меня все было так естественно, что я скучаю по всему. Так что посмотрим, д верь всегда открыта.