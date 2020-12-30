Наингголан проходит медосмотр в «Кальяри»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан продолжит карьеру в «Кальяри», утверждает ANSA. По данным источника, 32-летний футболист проходит медосмотр в клубе.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте сказал руководству, что не рассчитывает на бельгийца. В «Кальяри» футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона-2020/21.

В этом сезоне полузащитник провел 4 матча в серии A, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.