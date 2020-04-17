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Наингголан присоединился к волонтерам в доставке еды для пострадавших от коронавируса

09:12
Раджа Наингголан. Фото Sardegna Live
Раджа Наингголан. Фото Sardegna Live
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Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан участвует в организации и доставке еды людям, которые оказались в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса, сообщает Football Italia.

31-летний бельгиец был в маске, перчатках и защитной одежде, работая в группе добровольцев. Футболист отвечает за организацию и доставку продовольственных посылок семьям, которые испытывают трудности во время карантина, особенно если они потеряли работу и остались без денег.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 183 921 человека. Зафиксировано 146 873 летальных исходов от инфекции, вылечился 552 771 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 678 210 человек. Далее идут — Испания (184 948), Италия (168 941), Франция (165 027) и Германия (137 698).?

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