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Наингголан получил травму и рискует пропустить первый матч «Кальяри» после паузы

08:14

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан получил травму во время тренировки, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний бельгиец, проводящий сезон в «Кальяри» на правах аренды из «Интера», заработал мышечное повреждение. Сроки восстановления не сообщаются. Игрок рискует пропустить первый матч после возобновления чемпионата Италии-2019/20 против «Вероны», который запланирован на 20 июня.

В сезоне-2019/20 на счету Наингголана 5 голов и 6 результативных передач в 24 матчах за «Кальяри».

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