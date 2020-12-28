Наингголан может вернуться в «Кальяри»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 32-летний бельгиец в январе хочет вернуться в «Кальяри», так как в миланском клубе ему не дают достаточно игрового времени.

В прошлом сезоне Наингголан выступал за «Кальяри» на правах аренды и играл за клуб с 2010 по 2014 год. В сезоне-2020/21 хавбек провел на поле 43 минуты.