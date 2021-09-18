«Надеялся на выздоровление Кокорина, но зря». Что пишут болельщики в Италии о первом матче россиянина в сезоне

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин впервые сыграл за команду в текущем сезоне. Он вышел на замену в матче четвертого тура серии А против «Дженоа» (2:1).

На 81-й минуте россиянин заменил Душана Влаховича. Результативными действиями он не отметился. При этом нападающий получил желтую карточку за фол на Валоне Бехрами. Этот эпизод был изучен ВАР, но в итоге бригада арбитров приняла решение, что удаления он не заслуживает.

Итальянские болельщик в соцсетях оценили игру Кокорина.

Boboj29: «Кокорин сфолил в центре поля на Бехрами, судья Маринелли не видит этого, а ВАР, видимо, считает, что там нет и желтой карточки. Если бы Кокорин был в другой футболке, то был бы удален пожизненно».

Genoa-Fiorentina

Berhami subisce un fallo a centrocampo ad opera di Kokorin , l'arbitro Marinelli non vede , la Var sembra di si ,non c'e' nemmeno il giallo

Con un altra maglia Kokorin sarebbe stato espulso a vita — Boboj29 (@Boboj29) September 18, 2021

Gianni Lattaro: «Кокорин учился футболу в Скампии (неблагополучный район Неаполя, известный как место продажи наркотиков — Прим. «СЭ»)».

Qualche considerazione sulla partita di oggi.



1) ? bello avere un allenatore

2) Saponara e Callejon di nuovo giocatori

3) God bless Bonaventura

4) Kokorin ? cresciuto calcisticamente a Scampia ?

5) #forzaviola sempre e comunque#GenoaFiorentina — Gianni Lattaro (@Gianni90) September 18, 2021

Stefano Cappellini: «Посмотрев на него сегодня 15 минут, я на не знаю, смог бы Кокорин за национальную сборную певцов».

Dopo aver visto i suoi 15 minuti di oggi non so se Kokorin segnerebbe in una partita della nazionale cantanti — Stefano Cappellini (@il_cappellini) September 18, 2021

Aureliano d'Agazio (Colonel): «Кокорин — герой сегодняшнего дня».

Kokorin da oggi eroe — Aureliano d'Agazio (Colonel) (@auredagaz) September 18, 2021

nel percorso: «У меня была робкая надежда на выздоровление Кокорина, но глядя на сегодняшнюю игру, я думаю, что это безнадежно».

Comunque nutrivo qualche misera speranza per un recupero di Kokorin, ma vedendo la partita di oggi penso sia irrecuperabile. — nel percorso (@trequartismo) September 18, 2021

Violaebbasta: «Добро пожаловать на шоу Кокорина».

Benvenuti al Kokorin show ? — Violaebbasta? (@Mauri55482722) September 18, 2021

Lamb: «Кокорин: да или нет? Я позволю вам решить».