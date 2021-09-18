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«Надеялся на выздоровление Кокорина, но зря». Что пишут болельщики в Италии о первом матче россиянина в сезоне

22:41
Александр Кокорин. Фото Getty Images
Александр Кокорин. Фото Getty Images
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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин впервые сыграл за команду в текущем сезоне. Он вышел на замену в матче четвертого тура серии А против «Дженоа» (2:1).

На 81-й минуте россиянин заменил Душана Влаховича. Результативными действиями он не отметился. При этом нападающий получил желтую карточку за фол на Валоне Бехрами. Этот эпизод был изучен ВАР, но в итоге бригада арбитров приняла решение, что удаления он не заслуживает.

Итальянские болельщик в соцсетях оценили игру Кокорина.

Boboj29: «Кокорин сфолил в центре поля на Бехрами, судья Маринелли не видит этого, а ВАР, видимо, считает, что там нет и желтой карточки. Если бы Кокорин был в другой футболке, то был бы удален пожизненно».

Gianni Lattaro: «Кокорин учился футболу в Скампии (неблагополучный район Неаполя, известный как место продажи наркотиков — Прим. «СЭ»)».

Stefano Cappellini: «Посмотрев на него сегодня 15 минут, я на не знаю, смог бы Кокорин за национальную сборную певцов».

Aureliano d'Agazio (Colonel): «Кокорин — герой сегодняшнего дня».

nel percorso: «У меня была робкая надежда на выздоровление Кокорина, но глядя на сегодняшнюю игру, я думаю, что это безнадежно».

Violaebbasta: «Добро пожаловать на шоу Кокорина».

Lamb: «Кокорин: да или нет? Я позволю вам решить».

Дженоа — Фиорентина

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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