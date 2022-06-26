Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:50

На защитника «Барселоны» Лангле претендуют «Рома» и «Тоттенхэм»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в Италии или Англии.

По данным журналиста Рубена Урии в Twitter, на 27-летний игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Рома». Оба клуба хотят арендовать француза, «шпоры» предлагают включить в сделку опцию выкупа.

Сообщается, что «Барселона» не рассчитывает на футболиста и готова отпустить его в межсезонье.

Действующий контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 14 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 он сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://twitter.com/rubenuria/status/1540975860454400000
Клеман Лангле
Футбол
ФК Барселона
ФК Рома
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
Новый Нурмагомедов еще лучше Хабиба! Брат чемпиона идет в UFC без поражений, но когда он доберется до топ-соперников?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агенты Неймара начали переговоры с «Ювентусом» о переходе игрока
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.08 00:00
Милан – Удинезе
 - : -
14.08 00:00
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 00:00
Ювентус – Сассуоло
 - : -
14.08 00:00
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 00:00
Лечче – Интер
 - : -
14.08 00:00
Монца – Торино
 - : -
14.08 00:00
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 00:00
Сампдория – Аталанта
 - : -
14.08 00:00
Специя – Эмполи
 - : -
14.08 00:00
Верона – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости