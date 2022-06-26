На защитника «Барселоны» Лангле претендуют «Рома» и «Тоттенхэм»
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в Италии или Англии.
По данным журналиста Рубена Урии в Twitter, на 27-летний игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Рома». Оба клуба хотят арендовать француза, «шпоры» предлагают включить в сделку опцию выкупа.
Сообщается, что «Барселона» не рассчитывает на футболиста и готова отпустить его в межсезонье.
Действующий контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 14 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 он сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
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14
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15
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16
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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