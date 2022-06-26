На защитника «Барселоны» Лангле претендуют «Рома» и «Тоттенхэм»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в Италии или Англии.

По данным журналиста Рубена Урии в Twitter, на 27-летний игрока претендуют «Тоттенхэм» и «Рома». Оба клуба хотят арендовать француза, «шпоры» предлагают включить в сделку опцию выкупа.

Сообщается, что «Барселона» не рассчитывает на футболиста и готова отпустить его в межсезонье.

Действующий контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 14 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 он сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.