Защитник клуба серии С «Годзано» Максимилиано Угге в интервью «СЭ» отметил, что на улицах в Бергамо, где живут его родители, измеряют температуру прямо на улицах из-за высокого процента заболевших коронавирусом.

— В Бергамо и Милане многие супермаркеты пустые, — рассказал Угге. — Много чего, бывает, нет: мяса, овощей, муки, бутылок с водой. Там вирус, можно сказать, гуляет по улицам, так что люди покупают разом все, что есть на полках.

— Что на улицах происходит?

— Тишина. Все магазины закрыты, кроме продовольственных и аптек. В моем городе еще спокойно, а в Бергамо на улицах находится военная техника, армия контролирует, чтобы люди не выходили из дома без причины.

— Вы много говорите про Бергамо. Ваши родители до сих пор там?

— Да, там живут мои мама, папа и сестра. Там очень опасно. На улицах измеряют температуру, госпитали переполнены, под них уже используют другие здания. Все напуганы, я беспокоюсь за них. Если что-то случится, то я не уверен, что смогу приехать к ним. Но я не сомневаюсь в своей семье — знаю, что они строго соблюдают карантин, нормально относятся ко всему, не выходят никуда лишний раз. Если попробовать добраться до Бергамо, меня оштрафуют на 5 тысяч евро или около того. Но мой клуб запретил мне ехать туда. (Гоша Чернов)

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По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121. По этой причине большинство соревнований в мире, приостановлены или отменены.

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