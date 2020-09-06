На следующей неделе Иличич вернется в расположение «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич на следующей неделе вернется в расположение команды, сообщает La Gazzetta dello Sport. Он может прибыть в Бергамо уже в понедельник.

В начале августа стало известно, что Йосип страдает из-за проблем с психикой. У игрока наступила депрессия: по некоторым данным — из-за измены жены, по другой информации — на него сильно повлияла ситуация с коронавирусом и количество смертей в Италии.

В сезоне-2019/20 Иличич забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 34 официальных матчах за «Аталанту» во всех турнирах.