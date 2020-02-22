На полузащитника «Наполи» Руиса претендуют три клуба
12:33
Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис попал в сферу интересов европейских топ-клубов. 23-летний испанец привлек внимание «Барселоны», «Реала» и «Ливерпуля», которые поборются за игрока в летнее трансферное окно, утверждает El Mundo Deportivo.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Наполи» готов продать Руиса за 80 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету испанского полузащитника 2 гола и 2 результативные передачи в 21 матче серии А.
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