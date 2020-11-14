Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

На парковке стадиона «Ювентуса» открыли центр для сдачи тестов на коронавирус

17:34
Теги:

На автостоянке стадиона «Ювентуса» открылся центр быстрого реагирования на коронавирус.

Туринский клуб разрешил бесплатное пользование стоянкой для создания испытательного центра, где, как ожидается, будут брать около 500 мазков в день.

На данный момент в Италии коронавирусом заболело 1 107 303 человека, 44 139 погибло, 399 238 выздоровело.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир