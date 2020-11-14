На парковке стадиона «Ювентуса» открыли центр для сдачи тестов на коронавирус
На автостоянке стадиона «Ювентуса» открылся центр быстрого реагирования на коронавирус.
Туринский клуб разрешил бесплатное пользование стоянкой для создания испытательного центра, где, как ожидается, будут брать около 500 мазков в день.
На данный момент в Италии коронавирусом заболело 1 107 303 человека, 44 139 погибло, 399 238 выздоровело.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.