На новой форме "Ромы" появилась молния. Фото

"Рома" в своем официальном Твиттере представила новый домашний комплект формы на следующий сезон. Футболка выполнена в традиционном для клуба цвете, а на воротнике и рукавах добавились вставки с молниями.

На данный момент клуб идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В заключительном туре серии А "Рома" сыграет с "Пармой".