На новой форме "Ромы" появилась молния. Фото

"Рома" в своем официальном Твиттере представила новый домашний комплект формы на следующий сезон. Футболка выполнена в традиционном для клуба цвете, а на воротнике и рукавах добавились вставки с молниями.
На данный момент клуб идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В заключительном туре серии А "Рома" сыграет с "Пармой".
⚡️ IT’S MAGIC. IT’S #ASROMA ⚡️— AS Roma English (@ASRomaEN) May 23, 2019
Presenting our new Nike home shirt for the 2019-20 season! 💛❤️ pic.twitter.com/zoeaSikzSe
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