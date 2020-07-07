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На место Фонсеки в «Роме» претендуют Спаллетти и Покеттино

7 июля 2020, 14:58

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может покинуть команду, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 47-летний португалец будет уволен в случае, если потерпит четвертое поражение подряд, в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Сообщается, что его место могут занять Лучано Спаллетти или Маурисио Покеттино.

Матч «Рома» — Парма" состоится в среду, 8 июля, начало — в 22.45 по московскому времени.

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