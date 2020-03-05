На форварда «Наполи» претендуют 3 английских клуба

Несколько клубов чемпионата Англии заинтересованы в нападающем «Наполи» Ирвинге Лосано, сообщает Calciomercato.

По информации издания, на 24-летнего мексиканца претендуют «Эвертон», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Сообщается, что Лосано близок к тому, чтобы покинуть команду из Неаполя, поскольку не получает достаточное количество игрового времени.

«Наполи» купил Лосано у «ПСВ» летом 2019 года за 38 миллионов евро. На счету мексиканца 3 гола и 2 результативных передачи в 28 матчах за итальянскую команду в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 35 миллионов евро.