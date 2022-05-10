На финал Кубка Италии распродано рекордное количество билетов
На финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» распродано рекордное количество билетов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Матч на стадионе «Олимпико» в Риме посетят около 68 тысяч человек.
Доходы от продажи билетов принесут рекордные для Кубка Италии 5 миллионов евро.
Финал состоится завтра, 11 мая. Начало — в 22.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|36
|24
|8
|4
|64-31
|80
|
2
|Интер
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|
3
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|
6
|Рома
|36
|17
|8
|11
|55-42
|59
|
7
|Фиорентина
|36
|18
|5
|13
|56-47
|59
|
8
|Аталанта
|36
|16
|11
|9
|65-45
|59
|
9
|Верона
|36
|14
|10
|12
|62-55
|52
|
10
|Торино
|36
|12
|11
|13
|45-38
|47
|
11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|
12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|
13
|Болонья
|36
|11
|10
|15
|42-52
|43
|
14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
16
|Специя
|36
|9
|6
|21
|38-66
|33
|
17
|Кальяри
|36
|6
|11
|19
|33-65
|29
|
18
|Салернитана
|36
|7
|9
|20
|32-73
|29
|
19
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|
20
|Венеция
|36
|6
|7
|23
|33-68
|25
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38 тур
|14.05
|16:00
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|14.05
|19:00
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|19:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|14.05
|21:45
|
Рома – Венеция
|- : -
|15.05
|13:30
|
Болонья – Сассуоло
|- : -
|15.05
|16:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|15.05
|19:00
|
Милан – Аталанта
|- : -
|15.05
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
|16.05
|19:30
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|16.05
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|27
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|27
|1
|10
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