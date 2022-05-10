На финал Кубка Италии распродано рекордное количество билетов

На финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером» распродано рекордное количество билетов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Матч на стадионе «Олимпико» в Риме посетят около 68 тысяч человек.

Доходы от продажи билетов принесут рекордные для Кубка Италии 5 миллионов евро.

Финал состоится завтра, 11 мая. Начало — в 22.00 мск.