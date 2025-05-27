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27 мая 2025, 14:55

На экс-тренера «Спартака» претендует клуб серии В «Палермо»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли близок к отставке из «Торино» после одного сезона, проведенного в этом клубе.

Ярко начавший сезон «Торино» провалил концовку чемпионата, заняв в итоге в серии А 11-е место. Президент клуба Урбано Кайро публично жестко раскритиковал Ваноли, контракт которого с туринским клубом истекает летом 2026 года.

Летом 2024 года «Торино» выкупил Ваноли у «Венеции» за 800 тысяч евро и дал ему зарплату в 1,1 миллион евро. Кандидатура Ваноли изначально была далеко не приоритетной для Урбано Кайро, которого не без труда уговорил спортивный директор Давиде Ваньяти.

В ближайшее время 52-летний экс-тренер «Спартака» может быть уволен из «Торино», но на Ваноли уже претендует «Палермо».

Известный сицилийский клуб ставит перед собой задачу вернуться в серию А, где его не было с сезона-2016/17. Сейчас команда заняла восьмое место в регулярном сезоне серии В и вылетела на первой стадии плей-офф. В «Палермо» надеются, что Ваноли, который вывел летом 2024 года «Венецию» в серию А, сможет повторить этот успех и на Сицилии.

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Паоло Ваноли
ФК Палермо
ФК Торино
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 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
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 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Интер – Монца - : -
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