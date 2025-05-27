На экс-тренера «Спартака» претендует клуб серии В «Палермо»
Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли близок к отставке из «Торино» после одного сезона, проведенного в этом клубе.
Ярко начавший сезон «Торино» провалил концовку чемпионата, заняв в итоге в серии А 11-е место. Президент клуба Урбано Кайро публично жестко раскритиковал Ваноли, контракт которого с туринским клубом истекает летом 2026 года.
Летом 2024 года «Торино» выкупил Ваноли у «Венеции» за 800 тысяч евро и дал ему зарплату в 1,1 миллион евро. Кандидатура Ваноли изначально была далеко не приоритетной для Урбано Кайро, которого не без труда уговорил спортивный директор Давиде Ваньяти.
В ближайшее время 52-летний экс-тренер «Спартака» может быть уволен из «Торино», но на Ваноли уже претендует «Палермо».
Известный сицилийский клуб ставит перед собой задачу вернуться в серию А, где его не было с сезона-2016/17. Сейчас команда заняла восьмое место в регулярном сезоне серии В и вылетела на первой стадии плей-офф. В «Палермо» надеются, что Ваноли, который вывел летом 2024 года «Венецию» в серию А, сможет повторить этот успех и на Сицилии.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Торино
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13
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14
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
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18
|Венеция
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19
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20
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