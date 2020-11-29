Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

На базе «Ромы» раскопали снаряды времен Второй мировой войны

09:03
Теги:

На тренировочной базе «Ромы» были найдены 20 снарядов Второй мировой войны.

На базу немедленно прибыли саперы, которые успешно убрали снаряды.

Опасная находка была обнаружена в ходе подготовки территории базы к строительству новых тренировочных полей.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир