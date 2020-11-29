На базе «Ромы» раскопали снаряды времен Второй мировой войны
На тренировочной базе «Ромы» были найдены 20 снарядов Второй мировой войны.
На базу немедленно прибыли саперы, которые успешно убрали снаряды.
Опасная находка была обнаружена в ходе подготовки территории базы к строительству новых тренировочных полей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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