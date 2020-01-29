Н`Зонзи может продолжить карьеру в «Ренне»

Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи, который находится сейчас в аренде в «Галатасарае», может перебраться в чемпионат Франции. На 31-летнего француза претендует «Ренн», который готов выкупить игрока за 6 миллионов евро, сообщает Sky Italia.

Ранее появлялась информация об интересе к Н'Зонзи со стороны английских клубов. В числе претендентов назывались «Астон Вилла», «Эвертон» и «Вест Хэм».

В текущем сезоне на счету хавбека 1 голевая передача в 10 матчах чемпионата Турции.