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Н`Зонзи может продолжить карьеру в «Ренне»

12:08
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Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи, который находится сейчас в аренде в «Галатасарае», может перебраться в чемпионат Франции. На 31-летнего француза претендует «Ренн», который готов выкупить игрока за 6 миллионов евро, сообщает Sky Italia.

Ранее появлялась информация об интересе к Н'Зонзи со стороны английских клубов. В числе претендентов назывались «Астон Вилла», «Эвертон» и «Вест Хэм».

В текущем сезоне на счету хавбека 1 голевая передача в 10 матчах чемпионата Турции.

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