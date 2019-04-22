13:26 | Футбол — Италия

"Мы вместе прошли через многие вызовы и вышли победителями". Шевченко поздравил Кака с днем рождения

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Бывший нападающий "Милана", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил своего бывшего одноклубника по итальянскому клубу Кака с днем рождения. Сегодня бразильцу исполнилось 37 лет.

За свою карьеру Кака выиграл множество командных и индивидульных рофеев, включая "Золотой мяч".

- Мы вместе прошли через многие вызовы и вышли из них победителями. С дем рождения, мой друг, - написал Шевченко в Твиттере. 

 

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