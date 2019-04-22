"Мы вместе прошли через многие вызовы и вышли победителями". Шевченко поздравил Кака с днем рождения

Бывший нападающий "Милана", а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил своего бывшего одноклубника по итальянскому клубу Кака с днем рождения. Сегодня бразильцу исполнилось 37 лет.
За свою карьеру Кака выиграл множество командных и индивидульных рофеев, включая "Золотой мяч".
- Мы вместе прошли через многие вызовы и вышли из них победителями. С дем рождения, мой друг, - написал Шевченко в Твиттере.
So many challenges we faced and won together. Happy Birthday my friend! @KAKA pic.twitter.com/Hl0oz6bgwx– Andriy Shevchenko (@jksheva7) 22 апреля 2019 г.
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