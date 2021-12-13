«Мы принимали неверные решения в ключевые моменты игры». Спаллетти — о поражении «Наполи» в матче с «Эмполи»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» (0:1).
«В решающие моменты нам не хватило качества, мы принимали неверные решения в ключевые моменты игры. Мы должны были сохранить владение мячом, быстро перемещать мяч и заставить их потерять ориентир. Нам пришлось много бегать и тратить энергию. Сейчас многие игроки устали, некоторые сыграли много матчей. Те, кто вернулся после коронавируса, не в форме. Вот почему мы должны были перемещать мяч быстро и не слишком много бегать», — приводит слова Спаллетти DAZN.
«Наполи» имеет в активе 36 очков. Команда Лучано Спаллетти занимает четвертое место. У «Эмполи» 26 очков и седьмая позиция.
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