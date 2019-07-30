"Мы не можем построить небоскреб за несколько дней". Конте - о своем плане работы в "Интере"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал о том, какой видит свою работу в клубе.

- Мы прекрасно знаем, что в Италии есть такая сильная команда, как "Ювентус", - цитирует Конте Football Italia. - Затем идет "Наполи", но у "Интера" есть важная история и традиции. - Наш долг - вернуть "Интер" на прежние позиции. Это займет время, мы не можем построить небоскреб за несколько дней, но мы начали и хотим сражаться.

Работа в "Челси" обогатила меня, и теперь я чувствую себя более полным тренером, чем до переезда в Англию.