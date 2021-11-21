«Мы должны почувствовать боль поражения и сделать так, чтобы это не повторилось». Пиоли — о матче с «Фиорентиной»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:4).
«Это был очень необычный матч. Мы хорошо сыграли в первом тайме и не должны были проигрывать в два мяча, но это футбол. Мы не забили наши шансы и нам пришлось расплачиваться за ошибки. На мой взгляд, мы должны почувствовать боль этого поражения и сделать так, чтобы это не повторилось снова. Я считаю, что даже в этом поражении наша команда очень сильна, и мы извлечем уроки из этого поражения», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.
«Фиорентина» набрала 21 очко и поднялась на шестое место. У «Милана» 32 очка и вторая позиция.
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