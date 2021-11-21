Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 13-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (2:4).

«Это был очень необычный матч. Мы хорошо сыграли в первом тайме и не должны были проигрывать в два мяча, но это футбол. Мы не забили наши шансы и нам пришлось расплачиваться за ошибки. На мой взгляд, мы должны почувствовать боль этого поражения и сделать так, чтобы это не повторилось снова. Я считаю, что даже в этом поражении наша команда очень сильна, и мы извлечем уроки из этого поражения », — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

«Фиорентина» набрала 21 очко и поднялась на шестое место. У «Милана» 32 очка и вторая позиция.