Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил, почему его команда не смогла обыграть «Кротоне» (1:1) в четвертом туре чемпионата Италии.м

«К сожалению, мы остались вдесятером во втором матче подряд из-за своих ошибок, но у нас молодая команда, которой нужно продолжать работать, — цитирует специалиста Football Italia. — Из-за большого количества матчей сборных времени на это было мало. Молодым игрокам нужно набирать опыт благодаря участию в матчах. Они могут иногда совершать наивные ошибки, это часть процесса обучения.

Мы создали хорошую команду, но работа все еще в процессе, нам нужно время. Парни будут учиться на ошибках. К сожалению, это также означает, что в первых матчах сезона будут определенные риски. У нас было мало времени для тренировок. Только вчера мы собрались все вместе. Мы сделали несколько ошибок в выборе момента для прессинга, но, как я уже говорил, такое бывает, когда мы только налаживаем наш механизм".

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице с восемью очками.