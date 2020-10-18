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«Мы будем учиться на ошибках». Пирло — о матче с «Кротоне»

01:59
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил, почему его команда не смогла обыграть «Кротоне» (1:1) в четвертом туре чемпионата Италии.м

«К сожалению, мы остались вдесятером во втором матче подряд из-за своих ошибок, но у нас молодая команда, которой нужно продолжать работать, — цитирует специалиста Football Italia. — Из-за большого количества матчей сборных времени на это было мало. Молодым игрокам нужно набирать опыт благодаря участию в матчах. Они могут иногда совершать наивные ошибки, это часть процесса обучения.

Мы создали хорошую команду, но работа все еще в процессе, нам нужно время. Парни будут учиться на ошибках. К сожалению, это также означает, что в первых матчах сезона будут определенные риски. У нас было мало времени для тренировок. Только вчера мы собрались все вместе. Мы сделали несколько ошибок в выборе момента для прессинга, но, как я уже говорил, такое бывает, когда мы только налаживаем наш механизм".

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице с восемью очками.

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