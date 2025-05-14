Мужская, женская и молодежная команды «Сампдории» в одном сезоне вылетели из своих лиг

«Сампдория» стала автором необычного антирекорда в истории футбола. По итогам сезона-2024/25 мужская, женская и юношеская команды итальянского клуба вылетели из своих лиг.

Мужская команда заняла 18-е место в серии В и вылетела в серию С, женская команда стала последней в женской серии А, а молодежная команда заняла предпоследнюю строчку в чемпионате Италии U21.

Также юношеская команда «Самдории» находится на последней строчке в чемпионате U18, но там команды не вылетают.