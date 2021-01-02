Музаккьо намерен покинуть «Милан» летом свободным агентом

Защитник «Милана» Матео Музаккьо отверг все предложения от других клубов. Он намерен покинуть миланскую команду следующим летом в качестве свободного агента, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт защитника с «россонери» истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне Музаккьо не провел пока ни одного матча за «Милан». И клуб не собирается предлагать ему новое соглашение.