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Музаккьо намерен покинуть «Милан» летом свободным агентом

17:48
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Защитник «Милана» Матео Музаккьо отверг все предложения от других клубов. Он намерен покинуть миланскую команду следующим летом в качестве свободного агента, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт защитника с «россонери» истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне Музаккьо не провел пока ни одного матча за «Милан». И клуб не собирается предлагать ему новое соглашение.

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