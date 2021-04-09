Музаккьо может покинуть «Лацио» свободным агентом и уйти в «Бетис»
Центральный защитник Матео Музаккьо может покинуть «Лацио» на правах свободного агента предстоящим летом, несмотря на то, что он присоединился к римскому клубу только в январе 2021 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира 9 апреля.
Действующий контракт 30-летнего аргентинца с «орлами» рассчитан до конца текущего сезона, при этом «Лацио» может активировать пункт о продлении соглашения еще на два года.
Отмечается, что в услугах аргентинского центрбека заинтересован «Бетис», который пристально следит за ситуацией вокруг будущего футболиста.
Во второй половине текущего сезона Музаккьо провел за «Лацио» всего пять поединков, в которых заработал две желтые карточки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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