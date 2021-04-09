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Музаккьо может покинуть «Лацио» свободным агентом и уйти в «Бетис»

17:54
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Центральный защитник Матео Музаккьо может покинуть «Лацио» на правах свободного агента предстоящим летом, несмотря на то, что он присоединился к римскому клубу только в январе 2021 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира 9 апреля.

Действующий контракт 30-летнего аргентинца с «орлами» рассчитан до конца текущего сезона, при этом «Лацио» может активировать пункт о продлении соглашения еще на два года.

Отмечается, что в услугах аргентинского центрбека заинтересован «Бетис», который пристально следит за ситуацией вокруг будущего футболиста.

Во второй половине текущего сезона Музаккьо провел за «Лацио» всего пять поединков, в которых заработал две желтые карточки.

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