Музаккьо хочет продлить контракт с «Миланом»

Защитник Матео Музаккьо хотел бы подписать новое соглашение с «Миланом», информирует La Gazzetta dello Sport.

— Мы недавно беседовали с Паоло Мальдини и у нас остались хорошие впечатления, — рассказал агент футболиста Марсело Ломбилья. — Мы хотели бы получить предложение по новому контракту, потому что Матео счастлив в «Милане». Конечно, мы посмотрим, кто будет руководить командой в августе, но мы хотим продолжить работу здесь.

Нынешнее соглашение 29-летнего аргентинца с «россонери» рассчитано до лета 2021 года. В этом сезоне Музаккьо провел в серии А 18 матчей.