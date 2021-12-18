Моуринью: «Рома» 19 месяцев не обыгрывала соперника из топ-5. Теперь можете говорить, что она не обыгрывала их 20 минут»
Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (4:1).
«Футболисты понимали, что в матче против «Аталанты» невозможно контролировать игру на протяжении всех 90 минут, понимали, что порой придется глубоко обороняться.
Команда выступила прекрасно по всем параметрам. Судья отработал замечательно, а учитывая агрессивный стиль игры «Аталанты», нам был нужен именно опытный судья высокого уровня.
Я постоянно слышал о том, что «Рома» 19 месяцев не обыгрывала соперника из топ-5. Теперь можете говорить, что она не обыгрывала их 20 минут», — цитирует португальца Football Italia.
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