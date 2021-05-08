Муриэль заявил, что хочет выиграть чемпионство с «Аталантой»

Нападающий Луис Муриэль заявил, что намерен остаться в «Аталанте» и бороться вместе с командой за чемпионство.

«Я смог проявить себя в «Аталанте». Я чувствую себя максимально комфортно в этом клубе.

Меня все утраивает в Бергамо. Я хочу остаться в этой команде и постараться выиграть с ней чемпионат Италии», — цитирует Муриэля ESPN.

В нынешнем сезоне колумбиец провел за «Аталанту» 43 матча, в которых забил 23 гола. Его контракт с командой из Бергамо рассчитан до лета 2023 года.