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Муриэль госпитализирован с травмой головы. Он не сыграет против «Брешии»

15:36
Луис Муриэль. Фото Instagram.
Луис Муриэль. Фото Instagram.
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Форвард «Аталанты» Луис Муриэль получил травму головы и был госпитализирован, сообщают итальянские СМИ.

По данным ряда источников, футболист, отдыхая вместе с одноклубниками, поскользнулся и ударился головой о край бассейна. Колумбиец был госпитализирован. Указано, что колумбиец избежал серьезных травм.

Позднее игрок опубликовал новую запись в Instagram. Он сообщил, что с ним все в порядке, и завтра он вернется к тренировкам. При этом официальный сайт «Аталанты» сообщил, что сегодняшний матч с «Брешией» форвард пропустит.

29-летний футболист в текущем сезоне провел 35 матчей за «Аталанту» и забил 19 мячей при одной голевой передаче.

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