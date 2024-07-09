Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину»
«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе форварда «Ювентуса» Мойзе Кина.
В клубе из Турина сообщили, что за продажу 24-летнего игрока получат 13 миллионов евро. Еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.
В минувшем сезоне Кин провел 20 матчей за «Ювентус» в серии А и Кубке Италии и не отметился результативными действиями.
В сезоне-2023/24 «Фиорентина» заняла 8-е место в чемпионате Италии. Команда набрала 54 очка за 37 матчей.
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4
|Аталанта
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5
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6
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9
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13
|Верона
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14
|Лечче
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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|0-0
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17
|Эмполи
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|0-0
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18
|Парма
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19
|Комо
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20
|Венеция
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Милан – Торино
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Болонья – Удинезе
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Кальяри – Рома
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Эмполи – Монца
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Дженоа – Интер
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Ювентус – Комо
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Парма – Фиорентина
|- : -
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Верона – Наполи
|- : -
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