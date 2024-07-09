Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину»

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе форварда «Ювентуса» Мойзе Кина.

В клубе из Турина сообщили, что за продажу 24-летнего игрока получат 13 миллионов евро. Еще 5 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов.

В минувшем сезоне Кин провел 20 матчей за «Ювентус» в серии А и Кубке Италии и не отметился результативными действиями.

В сезоне-2023/24 «Фиорентина» заняла 8-е место в чемпионате Италии. Команда набрала 54 очка за 37 матчей.