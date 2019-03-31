Мойзе Кин: "Надеюсь однажды достичь уровня Роналду и Месси"

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин принес победу туринцам в матче 29-го тура чемпионата Италии с "Эмполи" (1:0). После игры форвард заявил, что планирует достичь уровня Роналду и Месси.

По информации Opta, 19-летний форвард стал самым молодым игроком после Марио Балотелли​, забившим 8 голов в серии А.

– Я очень счастлив очередному достижению. Как уже говорил, я всегда готов побить еще несколько рекордов, – цитирует Кина Sky Sport Italia. – Упорная работа – единственное, что может помочь мне доказать, на что я способен.

Конечно, я не Криштиану Роналду или Месси. Я надеюсь однажды достичь их уровня, если буду работать достаточно усердно.

В текущем сезоне Мойзе Кин провел за "Ювентус" 7 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.