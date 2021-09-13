Моуринью: «Я уже несколько дней говорил, что эта 1000-я игра не важна для меня, но я ужасно боялся проиграть»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 3-го тура серии А против «Сассуоло» (2:1). Для португальца это 1000-я игра в его тренерской карьере.

«Я всем соврал! Я уже несколько дней говорил команде, что эта 1000-я игра не важна для меня, но я ужасно боялся проиграть! К счастью, мы победили, и сегодня я бегал как ребенок, потому что мне было 12 лет, а не 58», — приводит слова Моуринью Football Italia.