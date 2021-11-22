Моуринью: «Я обещал купить Афене-Гьяну бутсы, которые ему очень нравятся. Они действительно дорогие, стоят 800 евро»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал игру форварда Феликса Афены-Гьяна в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:0).

«Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся. Они действительно дорогие, стоят 800 евро, поэтому он подбежал и сказал мне не забыть про это! Завтра утром я первым делом куплю ему их.

Мне жаль Де Росси и его молодежку, но Феликс останется с нами. Что меня больше всего поразило, так это его хладнокровие перед воротами. Если он не фантастичен с точки зрения техники, то у него действительно сильный менталитет » , – приводит слова Моуринью DAZN.

Ганец стал первым игроком 2003 года рождения, который забил гол в серии А. Афена-Гьян забил два гола в трех матчах серии А.

После этого матча «Рома» с 22 очками занимает пятое место в серии А, «Дженоа» с 9 очками – на 18-й строчке.