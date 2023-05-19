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Моуринью в шестой раз вышел в финал еврокубка, все предыдущие он выиграл

Мария Гусева
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в шестой раз в своей карьере вышел в финал европейского турнира.

60-летний португальский специалист побеждал с «Порту» в финале Кубка УЕФА в сезоне-2002/03 и финале Лиги чемпионов сезона-2003/04, с «Интером» выиграл финал Лиги чемпионов сезона-2009/10, с «Манчестер Юнайтед» — финал Лиги Европы сезона-2016/17, а также финал Лиги конференций сезона-2021/22 с «Ромой».

«Рома» обыграла «Байер» (1:0, 0:0) в полуфинале Лиги Европы и вышла в финал турнира, где сыграет с «Севильей».

Финал Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 35 3 9 23 21-62 18
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19.05 21:45
Сассуоло – Монца
 - : -
20.05 16:00
Кремонезе – Болонья
 - : -
20.05 19:00
Аталанта – Верона
 - : -
20.05 21:45
Милан – Сампдория
 - : -
21.05 13:30
Лечче – Специя
 - : -
21.05 16:00
Торино – Фиорентина
 - : -
21.05 19:00
Наполи – Интер
 - : -
21.05 21:45
Удинезе – Лацио
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Рома – Салернитана
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Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Интер

 20
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Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 33 1 2
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Луис Муриэль

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