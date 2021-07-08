Моуринью: «То, что считается катастрофой для меня — успех для остальных»
17:22
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал об изменениях с момента своего отъезда из серии А в 2010 году.
«Сейчас я тренер «Ромы», и никем другим быть не хочу. Здесь много дел, я занят этим 24 часа в сутки.
В «МЮ» я выиграл три трофея, это восприняли, как катастрофу. В «Тоттенхэме» я дошел до финала Кубка, в котором мне не дали принять участие, и это восприняли как катастрофу.
То, что в моем случае считается катастрофой, для остальных считается большим успехом", — заявил португалец на пресс-конференции.
О назначении Моуринью на пост главного тренера «Ромы» стало известно 4 мая. Контракт специалиста рассчитан до лета 2024 года.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/mourinho-press-conference-live-why-i-joined-roma/
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