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Моуринью: «То, что считается катастрофой для меня — успех для остальных»

17:22

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал об изменениях с момента своего отъезда из серии А в 2010 году.

«Сейчас я тренер «Ромы», и никем другим быть не хочу. Здесь много дел, я занят этим 24 часа в сутки.

В «МЮ» я выиграл три трофея, это восприняли, как катастрофу. В «Тоттенхэме» я дошел до финала Кубка, в котором мне не дали принять участие, и это восприняли как катастрофу.

То, что в моем случае считается катастрофой, для остальных считается большим успехом", — заявил португалец на пресс-конференции.

О назначении Моуринью на пост главного тренера «Ромы» стало известно 4 мая. Контракт специалиста рассчитан до лета 2024 года.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/mourinho-press-conference-live-why-i-joined-roma/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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