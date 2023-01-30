Моуринью об Осимхене: «По уровню он как Дрогба, только Дидье не нырял»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в матче 20-го тура чемпионата Италии и сравнил форварда неаполитанцев Виктора Осимхена с Дидье Дрогба.

Португальский специалист обвинил нападающего в частых симуляциях.

«Виктор по уровню как Дрогба, только Дидье не нырял. Осимхену нужно меняться, если он хочет в будущем попасть в Англию. В Италии прощают такое поведение, но в Англии с этим строго. Если Виктор изменится, то все будет хорошо. Я бы подписал его, если бы работал в клубе, у которого очень много денег.

После матча я сказал ему, что он забил роскошный гол, и что ему нужно перестать так часто нырять. Гол и правда получился красивым, он сделал примерно то же самое в матче первого круга против нас. Осимхен — фантастический нападающий, но ему надо прекращать симулировать», — приводит Football Italia слова Моуринью.

Осимхен открыл счет в матче с «Ромой» с передачи Хвичи Кварацхелии и забил 14-й гол в нынешнем розыгрыше серии А. Нигериец в данный момент является лучшим бомбардиром турнира.