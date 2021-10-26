Моуринью руководил «Ромой», несмотря на удаление в матче с «Наполи»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью руководил командой, несмотря на удаление в матче 9-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (0:0).

На 82-й минуте встречи Моуринью получил вторую желтую карточку. После удаления тренер встал на ограждения за скамейкой запасных и продолжил давать указания своим подопечным.

58-летний специалист опубликовал в Instagram видео с эпизодом игры.

«Когда у тебя нет билета, но ты самоотверженно хочешь посмотреть интересную игру», — подписал португалец видео.

После 9 туров серии А «Рома» набрала 16 очков и расположилась на 4-м месте в турнирной таблице. «Наполи» с 25 баллами идет на 1-й позиции.