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10 октября, 09:06

Моуринью — о травме Дибалы: «После разговора с Паулo, я думаю, что все очень плохо»

Моуринью рассказал подробности травмы Пауло Дибалы
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что травма форварда Пауло Дибалы, скорее всего, очень серьезная.

«Травма выглядит очень серьезной. Я бы сказал все плохо, но, честно говоря, после разговора с Паулo... Я думаю, что все очень плохо», — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо.

Футболист получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:1).

28-летний аргентинец на 48-й минуте реализовал пенальти, но получил травму при пробитии 11-метрового удара, после чего через две минуты был заменен на Неманью Матича.

Пауло Дибала
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Дибала получил повреждение в матче с «Лечче»

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 Аталанта 10 7 3 0 16-6 24
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 Милан 10 7 2 1 20-10 23
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
9
 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
10
 Эмполи 10 2 5 3 9-11 11
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 Монца 10 3 1 6 9-15 10
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 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
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 Специя 10 2 3 5 9-19 9
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
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 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
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 Кремонезе 10 0 4 6 9-21 4
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 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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15.10 16:00
Эмполи – Монца
 1 : 0
15.10 19:00
Торино – Ювентус
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Аталанта – Сассуоло
 2 : 1
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 2 : 0
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 0 : 0
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 2 : 2
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 3 : 2
16.10 21:45
Верона – Милан
 1 : 2
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
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Ювентус

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Марко Арнаутович

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Удинезе

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