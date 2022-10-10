Моуринью — о травме Дибалы: «После разговора с Паулo, я думаю, что все очень плохо»
Моуринью рассказал подробности травмы Пауло Дибалы
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что травма форварда Пауло Дибалы, скорее всего, очень серьезная.
«Травма выглядит очень серьезной. Я бы сказал все плохо, но, честно говоря, после разговора с Паулo... Я думаю, что все очень плохо», — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо.
Футболист получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (2:1).
28-летний аргентинец на 48-й минуте реализовал пенальти, но получил травму при пробитии 11-метрового удара, после чего через две минуты был заменен на Неманью Матича.
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|4
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