Моуринью рассказал, почему решил возглавить «Рому»
17:46
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на пресс-конференции рассказал, почему решил возглавить римлян.
«Я приехал сюда не из-за города, я не в отпуске. «Рома» не хочет успеха прямо сейчас, они хотят устойчивого проекта в будущем, работать с энтузиазмом. Вот почему я здесь», — заявил португалец.
В прошлом сезоне «Рома» заняла 7-е место в турнирной таблице. Португальский специалист подписал с римлянами контракт до 2024 года.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/mourinho-press-conference-live-why-i-joined-roma/
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