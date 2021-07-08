Моуринью рассказал, почему решил возглавить «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью на пресс-конференции рассказал, почему решил возглавить римлян.

«Я приехал сюда не из-за города, я не в отпуске. « Рома» не хочет успеха прямо сейчас, они хотят устойчивого проекта в будущем, работать с энтузиазмом. Вот почему я здесь», — заявил португалец.

В прошлом сезоне «Рома» заняла 7-е место в турнирной таблице. Португальский специалист подписал с римлянами контракт до 2024 года.